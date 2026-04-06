Сель после ливней разрушил мост в Сиязане
Сегодня утром в результате продолжительных проливных дождей возникший сель разрушил часть моста через реку Гильгильчай на 11-м километре автодороги Сиязань-Мешриф.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники агентства, приняты необходимые меры безопасности.
Водителей просят в качестве альтернативы использовать дорогу Алханлы, отходящую от 115-го километра трассы Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре