Сель после ливней разрушил мост в Сиязане

Сегодня утром в результате продолжительных проливных дождей возникший сель разрушил часть моста через реку Гильгильчай на 11-м километре автодороги Сиязань-Мешриф.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники агентства, приняты необходимые меры безопасности.

Водителей просят в качестве альтернативы использовать дорогу Алханлы, отходящую от 115-го километра трассы Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.