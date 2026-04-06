Сколько продлится непогода в Баку?

Наблюдаемая неустойчивая погода в Баку и на Абшеронском полуострове, по прогнозам, сохранится до вечера 6 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в районах Азербайджана нестабильные погодные условия, как ожидается, продлятся до вечера 7 апреля.

По данным ведомства, в Баку и на Абшероне 5-6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет 390% от месячной нормы.

