Рой пчел сорвал вылет самолета.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Согласно информации, в одном из аэропортов Северной Каролины перед вылетом был замечен крупный рой пчел, сидящий на обшивке самолета. Пассажиры, находившиеся в салоне, стали свидетелями того, как пчеловод удаляет "пассажиров без билета". После этого самолет успешно отправился в рейс. Ни пчелы, ни пассажиры не пострадали.