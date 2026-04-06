Пакистан предложил план перемирия между Ираном и США

Предложен план, направленный на прекращение атак между Ираном и США, а также на открытие Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно информации, механизм прекращения атак был разработан Пакистаном и представлен обеим сторонам.

По словам источника, "соглашение по всем пунктам должно быть достигнуто сегодня".

Также сообщается, что главнокомандующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, в течение ночи поддерживал контакт с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее Axios сообщал о возможности 45-дневного перемирия между Ираном и США.