Зарплаты этих лиц могут вырасти в Азербайджане

На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлис были обсуждены изменения в Трудовой кодекс и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно предлагаемым поправкам, совершенствуется статья, определяющая обязанности работодателя, и вводится обязательство обеспечивать равную оплату труда для работников, выполняющих одинаковую или равноценную работу, независимо от пола.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что одновременно в статью 154 Кодекса предлагается добавить новую часть, согласно которой объективная оценка равноценного труда должна определяться работодателями с учетом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими Едиными тарифно-квалификационными справочниками.

По словам депутата, новые изменения направлены на дальнейшее сокращение разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами:

"В настоящее время средняя зарплата женщин по стране составляет около 70% от заработной платы мужчин. В международной практике более приемлемым считается уровень 80% и выше. Безусловно, на гендерный разрыв в оплате труда в Азербайджане влияет и то, что в ряде секторов, особенно в добывающей промышленности, занято больше мужчин".

Вместе с тем он подчеркнул, что после принятия предложенных изменений в законодательство в ряде секторов может наблюдаться рост заработной платы женщин:

"Таким образом, требования в этой сфере и обязанности работодателей будут уточнены. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему сокращению разницы между средней заработной платой женщин и мужчин".