Ассоциация банков Азербайджана подписала заявку на вступление в AFCA

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) подписала заявку на вступление в Ассоциацию азиатского финансового сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association - AFCA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в ходе рабочей встречи руководства АБА с руководством AFCA в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику.

Встреча, организованная Азербайджанским банком и центром финансового обучения, проходила с участием президента AБA Закира Нуриева, исполнительного директора Юнуса Абдулова, главного экономиста Азизаги Хагвердиева и представителей ведущих банков Азербайджана.

Со вступительным словом выступил президент AБA Закир Нуриев, а руководство AFCA поприветствовало участников, подчеркнув стратегическую значимость сотрудничества между финансовыми институтами двух стран.

В ходе мероприятия руководству AFCA была предоставлена подробная информация о текущей макроэкономической ситуации в Азербайджане, показателях финансовой стабильности и современных тенденциях в банковском секторе. Также были представлены направления деятельности AБA, услуги для членов ассоциации и международные партнерские проекты.

В рамках встречи была подписана официальная заявка на вступление Ассоциации банков Азербайджана в AFCA. Стороны договорились о реализации совместных проектов и расширении взаимного обмена опытом и информацией. Кроме того, состоялись предварительные обсуждения о проведении одного из будущих международных мероприятий AFCA в Азербайджане, что будет способствовать укреплению регионального финансового сотрудничества.

Встреча завершилась обсуждением других вопросов, представляющих взаимный интерес.