Грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Тбилиси председатель грузинской аналитического центра Geocase Виктор Кипиани.

"У Азербайджана и Грузии есть огромное наследие в двусторонних отношениях. Когда мы говорим о регионе Южного Кавказа, грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира, плодотворного сотрудничества. Но мир меняется, появляются новые тенденции, и необходимо обсудить насколько это партнерство может быть еще более конкурентоспособным, еще более солидным, более модернизированным. Я полагаю, что в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию как раз будут обсуждаться эти вопросы", - сказал он.

Кипиани отметил, что любой визит такого уровня с азербайджанской стороны - это эмоциональная составляющая.

Далее, говоря о взаимодействии в нынешней геополитической ситуации, он заявил, что сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией сегодня стало как нельзя более актуальным.

"Я думаю, что настало время для еще большей активизации. А что касается Азербайджана и Грузии, благодаря эмоциональной составляющей, определенному историческому прошлому, которое нас связывает, мы как нельзя лучше понимаем друг друга", - добавил Кипиани.