Корабль Orion приближается к Луне

Корабль Orion находится ближе к Луне, чем к Земле.

Как передает Day.Az, 6 апреля в 22:45 по бакинскому времени космонавты, участвующие в миссии "Артемида-2", пролетят мимо Луны.

Поздно ночью 7 апреля корабль Orion будет находиться на расстоянии 1,2 тыс. километров от спутника Земли. Экипаж сможет одновременно увидеть весь диск Луны, включая области вблизи северного и южного полюсов.

NASA примерно визуализировало то, что космонавты увидят в иллюминатор, приближаясь к Луне и пролетая мимо ее обратной стороны.