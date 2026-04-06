PASHA Bank объявляет о запуске исторического IPO!

Впервые PASHA Bank предлагает свои акции широкой общественности, предоставляя возможность приобрести долю в одном из ведущих частных банков страны.

В рамках Первичного публичного размещения (IPO) подписка будет открыта с 13 апреля по 12 мая 2026 года как для физических, так и для юридических лиц.

В рамках предложения инвесторам будут доступны 932 926 обыкновенных именных акций, что составляет 5% капитала Банка. Начальная цена размещения акции установлена на уровне 55 манатов, минимальный объем покупки - 1 акция, максимальное ограничение не предусмотрено. В период подписки на предварительно оплаченные средства будет начисляться доход в размере 5% годовых. Размещение акций будет осуществляться через Бакинскую фондовую биржу.

Инвесторы смогут принять участие в IPO через PASHA Bank, Birbank Invest, а также посредством платформ и мобильных приложений ведущего андеррайтера PASHA Capital, ABB Invest и Unicapital.

Обращаем внимание, что размещение будет осуществляться в соответствии с порядком, указанным в эмиссионном проспекте.

Для получения дополнительной информации посетите: ipo.pashabank.az

Данное IPO является первым банковским IPO, реализованным частной организацией в истории Азербайджана, и представляет собой важный этап в развитии рынка капитала страны.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2026 году подтвердило кредитный рейтинг PASHA Bank на уровне "BB-/B" с "позитивным" прогнозом. Банк также был признан журналом International Investor Magazine "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим банком для МСБ в Азербайджане" по итогам 2026 года. В 2024-2025 годах PASHA Bank получил ряд международных наград от Euromoney, Global Finance и Stevie Awards, в том числе стал первым азербайджанским банком, получившим премию "Gold Stevie" в номинации "Компания года".

PASHA Bank определил развитие ненефтяного сектора, финансирование реального сектора и диверсификацию экономики в качестве ключевых приоритетов. Помимо Азербайджана, банк осуществляет деятельность в Грузии и Турции.