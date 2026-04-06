В этой части Баку ливни привели к угрозе оползня: движение ограничено
В результате продолжительных дождей возникла угроза оползня на участке дороги Бибиэйбат в Сабаильском районе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.
С учетом сложившейся ситуации, в целях обеспечения безопасности участников движения, на указанной автодороге движение транспортных средств временно частично ограничено.
Водителей просят в качестве альтернативы использовать старое Сальянское шоссе, следуя через территорию, известную как "20-й участок".
В настоящее время территория находится под контролем, совместно с соответствующими структурами принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасной эксплуатации дороги.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре