В результате продолжительных дождей возникла угроза оползня на участке дороги Бибиэйбат в Сабаильском районе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

С учетом сложившейся ситуации, в целях обеспечения безопасности участников движения, на указанной автодороге движение транспортных средств временно частично ограничено.

Водителей просят в качестве альтернативы использовать старое Сальянское шоссе, следуя через территорию, известную как "20-й участок".

В настоящее время территория находится под контролем, совместно с соответствующими структурами принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасной эксплуатации дороги.