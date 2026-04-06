В Азербайджане выпало полтора метра снега

В Азербайджане зафиксированы рекордные для апреля снегопады - в горах высота снежного покрова местами достигла почти полутора метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, высота снежного покрова составляет: в Шахдаге - 1 м 24 см, в Грызе - 34 см, в Хыналыге - 22 см, в Гусаре - 3 см.

Ожидается, что наблюдаемая неустойчивая погода в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится до вечера 6 апреля, в районах Азербайджана - до вечера 7 апреля.

