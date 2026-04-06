Последняя ситуация в подтопленном поселке Кешля - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в поселке Кешля в Низаминском районе города Баку из-за неисправности в коллекторе произошло подтопление жилых домов, жители были эвакуированы в безопасные места.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в настоящее время проводят на данной территории необходимые и неотложные мероприятия.
В частности, на месте продолжаются работы по обеспечению безопасности, в том числе откачка воды.
Также министр по чрезвычайным ситуациям Камаледдин Гейдаров прибыл на место, ознакомился с ситуацией и ходом ликвидации последствий, дал соответствующие поручения.
Представляем фото и видео с места происшествия:
