Последняя ситуация в подтопленном поселке Кешля

Как сообщалось ранее, в поселке Кешля в Низаминском районе города Баку из-за неисправности в коллекторе произошло подтопление жилых домов, жители были эвакуированы в безопасные места.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в настоящее время проводят на данной территории необходимые и неотложные мероприятия.

В частности, на месте продолжаются работы по обеспечению безопасности, в том числе откачка воды.

Также министр по чрезвычайным ситуациям Камаледдин Гейдаров прибыл на место, ознакомился с ситуацией и ходом ликвидации последствий, дал соответствующие поручения.

Представляем фото и видео с места происшествия: