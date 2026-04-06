В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин станет обязательной

В Азербайджане работодатели будут обязаны выплачивать равную заработную плату работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлис Азербайджана в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, обеспечение равной оплаты труда работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу независимо от пола, будет считаться одной из основных обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений.

При этом равная ценность работы будет определяться работодателем с учетом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими едиными справочниками.