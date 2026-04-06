США и Иран обсуждают возможное 45-дневное перемирие

США и Иран ведут переговоры о возможном перемирии сроком на 45 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Вашингтон, Тегеран и ряд посредников в регионе обсуждают условия временного прекращения огня на 45 дней, которое в перспективе может привести к полному урегулированию конфликта. При этом источники отмечают, что вероятность достижения соглашения в ближайшие 48 часов остается низкой. Тем не менее они подчеркивают, что такой шаг может стать единственной возможностью избежать серьезной эскалации, включая масштабные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические объекты и системы водоснабжения в странах Персидского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет Ирану время до вторника для достижения соглашения с США.