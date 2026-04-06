Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии сезона 2025/2026.

Как передает Day.Az, информация размещена на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Пары 1/2 финала Кубка Англии:

  • "Челси" - "Лидс Юнайтед"

  • "Манчестер Сити" - "Саутгемптон"

Матчи состоятся 25 и 26 апреля.

В 1/4 финала "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" (4:0), "Челси" победил "Порт Вейл" (7:0), "Саутгемптон" обыграл "Арсенал" (2:1), а "Лидс Юнайтед" победил "Вест Хэм Юнайтед" в серии пенальти (2:2, 4:2).