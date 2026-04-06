https://news.day.az/sport/1826087.html Определились полуфинальные пары Кубка Англии Опубликованы результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии сезона 2025/2026. Как передает Day.Az, информация размещена на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Пары 1/2 финала Кубка Англии: "Челси" - "Лидс Юнайтед" "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" Матчи состоятся 25 и 26 апреля.
