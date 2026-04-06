Фактор лидерства: как партнёрство Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе двигает азербайджано-грузинские отношения вперёд

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

Когда речь заходит о двусторонних отношениях между государствами, принято говорить об институтах, договорах и механизмах сотрудничества. Все это, безусловно, важно. Но в случае с Азербайджаном и Грузией есть еще один, не менее значимый фактор - человеческий.Точнее, фактор конкретных лидеров, чьи личные контакты, взаимное доверие и совпадение стратегических приоритетов придают этим отношениям ту динамику, которую трудно объяснить одной лишь логикой взаимной выгоды.

Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Верно. Но чтобы стратегическое партнерство не оставалось декларацией, нужна политическая воля на самом верху. И именно здесь роль Ильхама Алиева трудно переоценить.

Алиев за более чем двадцать лет выстроил внешнюю политику Азербайджана как систему долгосрочных приоритетов: на транспортные коридоры, на энергетику, на геополитический нейтралитет, позволяющий работать с самыми разными партнерами. Грузия в этой системе координат занимает одно из центральных мест - не в силу случайности географии, а как результат сознательного выбора. Совместно реализуемые нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран, и сегодня Азербайджан экспортирует свой природный газ в множество стран транзитом через Грузию, причем экспорт с каждым годом увеличивается - так сформулировал это сам Ильхам Алиев после переговоров с грузинским премьером в начале 2025 года. За этой фразой стоят годы инфраструктурных инвестиций, политических договорённостей и взаимного доверия.

После парламентских выборов в Грузии осенью 2024 года, когда сформировалось новое правительство во главе с Ираклием Кобахидзе, динамика двусторонних контактов заметно ускорилась. Президент Азербайджана поздравил Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта", отметив, что итоги голосования показали поддержку грузинскими гражданами стабильности, и пригласил его в Баку. Приглашение было принято незамедлительно: 17 января 2025 года Ираклий Кобахидзе совершил первый после выборов зарубежный визит именно в Азербайджан. Выбор первого направления после переизбрания всегда говорит о приоритетах. Тбилиси этим выбором сказал многое.

На совместной пресс-конференции Ираклий Кобахидзе назвал Ильхама Алиева "особым лидером в регионе и примером", а также отметил, что Грузия с Азербайджаном успешно играют роль моста между Европой и Азией. В ответ азербайджанский лидер заявил, что азербайджано-грузинские политические отношения могут стать примером для всех соседей. Двое лидеров, которые видят партнерство одинаково - редкость, имеющая вполне практическое значение.

Наиболее ярко фактор лидерства проявляется в крупных инфраструктурных инициативах. Именно благодаря Ильхаму Алиеву Азербайджан превратился в ключевой узел Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Каспий, Кавказ и Черное море. В рамках этого проекта Грузия, Азербайджан и Казахстан формируют единую железнодорожную компанию, которая будет обслуживать грузопотоки из Китая по принципу одного окна. Для того чтобы такая структура заработала, нужна политическая последовательность, которую обеспечивают лидеры.

Еще более показателен проект Black Sea Energy - подводный электрический кабель длиной 1195 километров по дну Черного моря. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия Green Energy Corridor. На начальном этапе кабель рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии, строительство оценивается в 3,5 миллиарда евро, а Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 миллиарда евро. В декабре 2025 года Европейская комиссия официально присвоила проекту статус PMI - "Проект взаимного интереса". Грузия в этой конструкции выступает полноправным участником и бенефициаром. И то, что проект состоялся именно сейчас, в немалой степени объясняется тем, что на обоих берегах есть люди, готовые его продвигать.

После парламентских выборов 2024 года Президент Ильхам Алиев неоднократно принимал в Баку представителей грузинских властей, включая и самого Ираклия Кобахидзе, и президента Михаила Кавелашвили, а также членов кабинета министров. Встречи также проходили в рамках различных международных мероприятий за рубежом. Такая интенсивность контактов отражает практическую необходимость: слишком много совместных проектов находится в активной фазе, чтобы общение сводилось к ежегодным саммитам.

На последних встречах стороны договорились продолжать работу над новыми стратегическими проектами и предпринять эффективные шаги в направлении развития стратегической инфраструктуры обеих стран и повышения связности между ними. За этими формулировками стоят конкретные технические комиссии, межведомственные группы и инвестиционные решения. В январе 2025 года прошло юбилейное, десятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и сам факт того, что этот механизм работает десять лет подряд без перебоев, говорит о его реальной востребованности.

Ильхам Алиев последовательно рассматривает Грузию как западный выход азербайджанских коридоров к Черному морю и к более широкой системе торговых и энергетических связей. Кобахидзе видит в Азербайджане надежного и предсказуемого партнера в регионе, где предсказуемость - ресурс редкий. Оба лидера понимают, что их страны в одиночку не реализуют ни Средний коридор, ни зеленый энергетический транзит в Европу, ни масштабные транспортные узлы. Именно это общее понимание и является сегодня главным двигателем азербайджано-грузинских отношений.