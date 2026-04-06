В Турции дожди привели к наводнению

Сильные дожди привели к разливу реки Мерич в провинции Эдирне на северо-западе Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milliyet.

"В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили - Узункёпрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой", - говорится в материале.

Кроме того, подтопления зафиксированы в районах Кюплю и Субаши, где вода перелилась через защитные дамбы и оказалась на проезжей части, что осложнило движение транспорта.