https://news.day.az/world/1826081.html В Турции дожди привели к наводнению Сильные дожди привели к разливу реки Мерич в провинции Эдирне на северо-западе Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milliyet. "В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили - Узункёпрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой", - говорится в материале.
В Турции дожди привели к наводнению
Сильные дожди привели к разливу реки Мерич в провинции Эдирне на северо-западе Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milliyet.
"В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили - Узункёпрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой", - говорится в материале.
Кроме того, подтопления зафиксированы в районах Кюплю и Субаши, где вода перелилась через защитные дамбы и оказалась на проезжей части, что осложнило движение транспорта.
