В Азербайджане временно закрыли некоторые порты

В Азербайджане в связи с наблюдаемой неустойчивой погодой в некоторых портах введены временные ограничения на движение судов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Пярвана Иманова.

"Из-за неблагоприятных погодных условий временно приостановлен вход и выход судов в портах Гарадаг, Дюбенди и Сахиль. В остальных портах деятельность продолжается в штатном режиме", - подчеркнула она.

Отметим, что в настоящее время на территории страны сохраняется нестабильная погода. По данным, в Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет 390% от месячной нормы. По прогнозам, неустойчивая погода в Баку и на Абшероне сохранится до вечера 6 апреля.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az