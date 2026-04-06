В Баку дерево упало на дорогу

На улице Неаполь в Хатаинском районе Баку из-за падения дерева движение транспорта было остановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, длина дерева составляла 18-20 метров, диаметр - 45-50 сантиметров.

В результате падения дерева на вспомогательной дороге участок временно был закрыт для движения.

Сотрудники Бакинского объединения по озеленению оперативно прибыли на место происшествия.

В результате проведенных неотложных работ сломанное дерево было убрано с дороги, и движение транспорта восстановлено.