Убит глава разведки КСИР

Глава разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью КСИР.

Сообщается, что он был убит сегодня утром в результате авиаударов США и Израиля.