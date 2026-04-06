Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы

14 членов сборной Азербайджана по шахматам примут участие в индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир начнется 7 апреля в польском городе Катовице. В соревновании примут участие 502 шахматиста из 43 стран.

Азербайджан представят Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ниджат Абасов, Реад Самедов, Хаган Ахмед, Хазар Бабазаде, Широглан Талибов, Вугар Манафов, Шахин Велиев, Умид Асланов, Говхар Бейдуллаева, Сулейман Сулейманлы, Али Зуганов и Джейхун Гусейнзаде.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров и завершится 19 апреля. Победители получат путевки на Кубок мира.