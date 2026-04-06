Конгрессмены США присоединяются к законопроекту об отмене 907-й поправки

В Конгрессе США к законопроекту о снятии ограничений на помощь Азербайджану присоединились новые соавторы.

Как сообщает Day.Az, ими стали конгрессмены-республиканцы Селест Малой, Берджесс Оуэнс и Пит Сешнс. Ранее, 6 марта, соавтором стал член Палаты представителей от Чикаго Абрахам Хамаде.

Напомним, что законопроект под названием "Отмена ограничений на помощь Азербайджану" был представлен в Конгресс 9 декабря 2025 года членом Палаты представителей от Республиканской партии Луной Анной Паулиной.

В тексте документа указывается, что со дня обретения независимости Азербайджанская Республика остается верным союзником США и их партнеров, осуществляя важное сотрудничество как в военное, так и в мирное время. Отмечается, что Азербайджан наглядно продемонстрировал приверженность миру на Южном Кавказе, а соответствующие границы и территориальная целостность закреплены мирным соглашением, согласованным между Азербайджаном и Арменией.

В связи с этим, согласно законопроекту, 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" аннулируется, а соответствующий пункт, связанный с этой поправкой, исключается из содержания закона.