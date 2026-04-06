Сегодня между Грузией и Азербайджаном есть стратегическое партнерство - Премьер-министр
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Рад, что это сотрудничество развивается очень динамично в различных направлениях", - подчеркнул Премьер-министр.
