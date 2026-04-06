https://news.day.az/officialchronicle/1826176.html
Президент Ильхам Алиев: Ведутся работы по расширению транспортных коридоров
Сегодня проводятся работы по расширению транспортных коридоров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства добавил, что Средний коридор проходит через территорию Азербайджана и Грузии, и это главная транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре