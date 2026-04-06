Президент Ильхам Алиев: Ведутся работы по расширению транспортных коридоров

Сегодня проводятся работы по расширению транспортных коридоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства добавил, что Средний коридор проходит через территорию Азербайджана и Грузии, и это главная транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия.