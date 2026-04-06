В Баку изменен график движения этих автобусов

В связи с ограничением движения транспортных средств на дороге, ведущей из от Дворца водных видов спорта в направлении поселка Бибиэйбат (улица Денизкенары), временно изменена схема движения 6 регулярных маршрутов.

Об этом сообщили Day.Az в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно изменениям, движение маршрутов №72, 120A, 125, 149, 205 и E1 организовано через "круг 20-го участка" и улицу Шафаг.

Отметим, что в Сабаильском районе Баку, в поселке Бадамдар в направлении "20-го участка", на участке автодороги возникла угроза оползня.