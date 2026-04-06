Президент Ильхам Алиев - дорогой друг Грузии

Президент Ильхам Алиев является дорогим другом Грузии, и визит Президента Азербайджана сюда всегда является для нас большой честью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы воспользовались возможностью обсудить двусторонние отношения и процессы в регионе", - отметил Премьер-министр.