Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде

6 апреля Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первая леди Азербайджана была проинформирована о музее.

Здание, где расположен музей, было построено на средства Мирзы Фатали Ахундзаде, который в свое время жил в Тбилиси. На основании обращения представителей азербайджанской интеллигенции Грузии в 1982 году в этом здании был создан дом-музей Мирзы Фатали Ахундзаде. После официального визита Общенационального лидера Гейдара Алиева в Грузию в 1996 году этот культурный центр был капитально отремонтирован и с тех пор функционирует как культурный центр.

Согласно распоряжению Президента Грузии, в 2007 году центру был присвоен статус Музея азербайджанской культуры, и в 2013 году при финансовой поддержке Азербайджанской Республики здесь были проведены капитальный ремонт и реконструкция. Состоявшаяся 8 мая того же года церемония открытия музея была посвящена 90-летнему юбилею Великого лидера Гейдара Алиева.

В настоящее время в функционирующем при музее культурном центре действуют курсы по ковроткачеству, музыке, в том числе мугаму, живописи и языку.

В музее, главной целью которого являются сохранение и популяризация азербайджанской культуры и культурного наследия нашего народа в Грузии, исследуются относящиеся к культурному наследию Азербайджана экспонаты из фондов различных музеев, действующих в этой стране, проводятся их выставки.

Здесь имеются 6 выставочных залов, где представлены азербайджанские национальные музыкальные инструменты и костюмы, образцы народного ремесел, экспонаты, отражающие жизнь и деятельность М.Ф.Ахундзаде, и другие интересные предметы.

В экспозиции также представлены сотканные проживающими в Грузии этническими азербайджанцами традиционные ковры, хранящиеся в Национальном музее. История их создания насчитывает столетия. Сбор и научное изучение этих ковров началось с середины XIX века - со времен "Кавказского музея", правопреемником которого является Национальный музей Грузии.

В зале, посвященном азербайджано-грузинской дружбе, представлены работы скульпторов двух стран, отражающие дружеские отношения наших народов, фотографии парка культуры и отдыха имени Великого лидера Гейдара Алиева в Тбилиси, школы и библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, Тбилисского проспекта и памятника "Дружба" в городе Баку.

В музее, где также проводятся культурные мероприятия и конференции, создан "Меджлис мудрецов", продолжающий деятельность литературного собрания "Дивани-Хикмет", основанного Мирзой Шафи Вазехом в 1820-1830-х годах в Гяндже. Здесь же функционируют единственная в городе Тбилиси библиотека на азербайджанском языке и художественная галерея.

Затем Первая леди Азербайджана оставила запись в памятной книге музея. Дети преподнесли Мехрибан Алиевой памятные подарки.