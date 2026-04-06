В Китае представят кроссовер GAC T75 с цифровым шасси

GAC готовит к Пекинскому автосалону кроссовер T75 с цифровым шасси. Модель с гибридным силовым агрегатом дебютирует в конце апреля 2026 года и составит конкуренцию рамным внедорожникам Great Wall Motor и BYD, сообщает Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Судя по опубликованным официальным изображениям, новинка получила кузов прямоугольной формы с относительно короткими свесами, плоскую линию крыши, крупные боковые зеркала и полускрытые дверные ручки. Запасное колесо размещено на распашной задней двери. Среди других особенностей экстерьера - пластиковая защита колесных арок, черные диски и большие фары.

Представители GAC заявили, что модель получила "цифровое шасси" - термин, который обычно означает применение таких технологий, как steer-by-wire (электрическое управление рулевым управлением) и brake-by-wire (электрическое управление тормозами). Электромеханические тормоза становятся популярными в Китае: среди первых автомобилей, у которых появилась эта система, - Exeed EX7 и Li Auto L9 Livis.

Новый внедорожник GAC ранее прошел испытания в холодном климате в городе Якэши, который известен как одно из самых холодных мест Китая с температурой ниже минус 30 градусов по Цельсию.