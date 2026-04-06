В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста.

Отмечается, что пепел поднялся на 1 тыс. м над кратером.