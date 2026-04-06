Вклад великой певицы Ирины Архиповой в азербайджанскую вокальную школу отмечен концертом

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся вечер, приуроченный к 100-летию выдающейся оперной и камерной певицы, народной артистки СССР, педагога, общественного деятеля Ирины Архиповой (1925-2010), сообщили Day.Az в пресс-службе БМА.

Этот проект был задуман творческим тандемом - заслуженной артисткой Азербайджана, доцентом кафедры сольного пения БМА Фаридой Мамедовой и доцентом кафедры концертмейстерского мастерства БМА Юлией Керимовой, как музыкальное приношение и дань памяти великой певице, главным принципом которой было "сохранять традиции и растить оперную молодежь". Следуя данному принципу, Ирина Архипова внесла большой вклад в этой области в Азербайджане, бессменно возглавляя жюри Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля со дня его основания на протяжении 10 лет.

Ведущая концерта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель кафедры теории музыки БМА Алена Инякина рассказала об исторической роли и мировом масштабе личности Ирины Константиновны как певицы, педагога и общественного деятеля, особо подчеркнув ее прочные связи с музыкальной культурой Азербайджана и значимый вклад в развитие академического вокального искусства в нашей стране.

Концертная программа музыкального вечера представила вниманию слушателей произведения русских композиторов разных эпох, входившие в репертуар великой певицы. Это романсы М.Глинки, А.Рубинштейна, А.Бородина, П.Чайковского, М.Мусоргского, Н.Метнера, Ю.Шапорина.

Мероприятие прошло при полном аншлаге. Каждый выход артистов сопровождался бурными аплодисментами зрителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.