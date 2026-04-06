Юбилейный вечер мастера слова Сейрана Сахавета

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся художественно-музыкальный вечер, посвящённый 80-летнему юбилею выдающегося азербайджанского писателя, поэта и драматурга Сейрана Сахавета, сообщает Day.Az.

Этот вечер стал не просто торжественным событием, а глубоким погружением в многогранное творчество юбиляра. Литературное наследие Сейрана Сахавета, отличающееся искренностью, философской глубиной и тонким лиризмом, занимает особое место в современной азербайджанской культуре. Его произведения, пронизанные темами любви, памяти, человеческих переживаний и национальной идентичности, находят живой отклик у разных поколений читателей.

В рамках мероприятия выступили известные представители интеллигенции, среди которых писатель, депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас, учёный Рафиг Алиев, профессор Джалил Нагиев, а также поэтессы Нигяр Гасанзаде, Джигатель Исагызы и Диляра Агамуса. В своих выступлениях они особо подчеркнули значимость творчества Сейрана Сахавета, отметив его уникальный стиль и вклад в развитие национальной литературы. В рамках мероприятия было зачитано поздравительное письмо Союза писателей Азербайджана. Затем заместитель министра культуры Фарид Джафаров вручил юбиляру диплом.

Особое внимание было уделено поэзии юбиляра. В ходе вечера Сейран Сахавет декламировал свои стихи. Музыкальная часть вечера стала своеобразным диалогом с поэзией мастера слова. Прозвучали азербайджанские народные песни и произведения композиторов в исполнении инструментального состава Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (главный дирижёр Мустафа Ашуров, музыкальный руководитель Махир Ордубади). Среди солистов были заслуженная артистка Эльза Сеидджахан, Зейнал Ахмедов, Алмаз Оруджова, Кёнуль Тагиева, Низами Абдуллаев, Джабир Абдуллаев, Ташкилат Насиров, Севиндж Сариева, Эльдениз Мамедов и Вюсал Гасымов.

Завершился вечер в атмосфере высокого искусства, где слово и музыка слились воедино, ярко подчеркнув масштаб личности Сейрана Сахавета и неизменную актуальность его творчества в культурной жизни Азербайджана.

