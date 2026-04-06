Турция завершила первую фазу испытаний собственного препарата от рака

Первый турецкий препарат показал успешные результаты в ходе первой фазы клинических испытаний. Об этом рассказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, передает Day.Az со ссылкой на Haberler.

"Турция впервые на стадии открытия молекулы в своих лабораториях, больницах и с учеными. Исследования фазы I прошли очень успешно", - сказал глава минздрава.

Если молекула, созданная под руководством Босфорского университета, успешно завершит исследования фазы II и фазы III, Турция сможет представить свое первое лекарство от рака миру, отмечает издание.

Уточняется, что разработанная технология направляет лекарство непосредственно на опухолевую клетку, благодаря чему снижаются побочные эффекты и повышается эффективность лечения.