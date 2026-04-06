Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике объявила состав на чемпионат Европы

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике определилась с составом на чемпионат Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнир пройдет в грузинском Батуми с 19 по 26 апреля. В составе сборной выступят Техран Мамедов (60 кг), Иса Рустамов (71 кг), Равин Алмамедов (79 кг) и Али Шукюрлю (110 кг).