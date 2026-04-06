Грузинская пресса широко осветила государственный визит Президента Ильхама Алиева в эту страну

Ведущие телеканалы и информационные порталы Грузии широко осветили государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, местная пресса особо отметила, что в честь высокого гостя на центральных улицах и проспектах Тбилиси были вывешены государственные флаги Азербайджана.

Издание 1tv.ge пишет, что этот визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст новый импульс связям между двумя братскими странами. "Обсуждаемые сегодня вопросы еще раз показывают, что Грузия и Азербайджан, как и всегда, вместе", - отмечает сайт.

В то же время, в серии материалов, опубликованных со ссылкой на выступление главы нашего государства, особое место отведено достижению значительных успехов в экономической сфере. Акцентируя внимание на высказываниях Президента Ильхама Алиева, озвученных в заявлении для прессы, отмечалось, что до конца года объем товарооборота между двумя странами может превысить один миллиард.

На портале Rustavi2.ge особо подчеркивается, что на сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 3,7 млрд долларов.

Сайт Imedinews.ge, отмечая, что двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном основаны на взаимном уважении и доверии, ставит их в пример для всех соседних государств.

Портал Info9.ge пишет, что Азербайджан является надежным партнером для Грузии с точки зрения энергетической безопасности.

Портал Interpressnews.ge со ссылкой на Президента Ильхама Алиева отметил, что Грузия динамично развивается, ее экономический рост очевиден, и в стране создан очень благоприятный инвестиционный климат.

Primitime.ge пишет, что в выступлении Президента Азербайджана было выражено удовлетворение более динамичным развитием отношений между двумя странами. Сообщается, что Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга во всех международных организациях. Так было всегда и так будет в будущем.

Сайт İpress.ge также привел слова Президента Ильхама Алиева: "Азербайджанская нефть, газ экспортируются на мировые рынки через Грузию, а нефтяные ресурсы с восточного побережья Каспия проходят через Азербайджан и Грузию. Мы уже достаточно говорили о существующей инфраструктуре. Вся эта инфраструктура на виду, и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан успешно функционирует уже 20 лет. После него был также реализован Южный газовый коридор. На самом деле сегодня эта инфраструктура имеет важное значение для обширного географического пространства. Впоследствии на базе этих коридоров мы построили и транспортные коридоры, и сегодня проводятся работы по их расширению. Средний коридор проходит через Азербайджан и Грузию, и это ключевая транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия".

Кроме того, визит Президента Азербайджана широко освещался на сайтах tvpirveli.ge, kvirispalitra.ge, formulanews.ge, netgazeti.ge, cbw.ge, georgiatoday.ge, bpn.ge, commersant.ge, ipress.ge, primetime.ge, 2020news.ge, tabula.ge, geotimes.com.ge, bm.ge, aktual.ge, 24news.ge, palitranews.ge, apsny.ge и в других медиаорганах.

В материалах отражена информация о церемонии встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в аэропорту, а также о церемонии официальной встречи главы нашего государства в резиденции Президента Грузии, его встрече с Президентом Михеилом Кавелашвили.

Моментом, которому грузинская пресса уделила больше всего внимания, стали высказывания, озвученные главой нашего государства в заявлении для прессы после встречи Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Также широко освещались заявления главы государства о мире и безопасности на Южном Кавказе: "Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность. Потому что сегодня, к сожалению, в разных частях света нарушаются мир, безопасность, спокойствие, стабильность, результатом чего являются кровавые столкновения, войны, страдания и потери. Подобная ситуация когда-то существовала и на Южном Кавказе. Но сегодня Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества, и здесь я хотел бы особо отметить роль Грузии", - сообщается со ссылкой на Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что в общей сложности на более чем 50 порталах и телеканалах соседней страны было опубликовано около 90 материалов.