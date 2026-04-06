В ООН пересмотрят 40 тысяч мандатов

Реформа системы Организации Объединенных Наций в рамках инициативы "ООН-80" выходит на новый этап - от "диагностирования" проблем к практическим изменениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, выступая на неформальном заседании Генассамблеи в Нью-Йорке в понедельник.

По ее словам, спустя год после запуска инициативы уже виден значительный прогресс. В частности, важным шагом стало принятие на прошлой неделе ключевой резолюции о создании, реализации и пересмотре мандатов.

За более чем 80 лет существования ООН было создано свыше 40 тысяч мандатов. При этом часть из них утратила актуальность, дублируется или не используется.

"Речь идет не просто об административной реформе, а о том, чтобы ресурсы ООН соответствовали современным приоритетам и потребностям", - подчеркнула Бербок, выразив признательность государствам-членам за активное участие в этом процессе.

Она также напомнила, что в ближайшее время планируется назначить двух сопредседателей Специальной рабочей группы по пересмотру мандатов, которая должна возобновить свою работу до 1 мая 2026 года.

По словам председателя Генассамблеи, работа по анализу мандатов уже позволяет выявлять дублирование и фрагментацию усилий в системе ООН, что создает основу для более глубоких структурных и программных преобразований.

В частности, на встрече обсуждалась возможность объединения структуры "ООН-Женщины" и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), а также вопросы, связанные с развитием технологий и использованием данных.

Бербок подчеркнула, что ожидаемый комплексный доклад по инициативе "ООН-80" может придать дополнительный импульс реформам, как ускорив их темпы, так и улучшив содержательное наполнение.

Она призвала государства-члены продолжать активное и конструктивное участие в процессе.