Стало известно, сколько самолетов США задействовали для спасения экипажа F-15

Президент США Дональд Трамп раскрыл новые детали масштабной операции по спасению экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

Как передает Day.Az, по его словам, в операции были задействованы 155 военных самолетов, включая бомбардировщики, истребители, самолеты-заправщики и спасательные воздушные суда.

Как отметил Трамп, столь масштабное привлечение авиации во многом носило отвлекающий характер.

"Мы перебрасывали все эти силы, и во многом это было прикрытием", - заявил он.

Операция стала одной из самых сложных в истории американских вооружённых сил. По данным СМИ, спасение проходило в течение почти двух суток в условиях преследования со стороны иранских сил, а сам пилот находился на враждебной территории после катапультирования.

В итоге американским военным удалось успешно эвакуировать члена экипажа, несмотря на высокие риски и масштабное противодействие.