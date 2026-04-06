Стало известно, сколько самолетов США задействовали для спасения экипажа F-15
Президент США Дональд Трамп раскрыл новые детали масштабной операции по спасению экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.
Как передает Day.Az, по его словам, в операции были задействованы 155 военных самолетов, включая бомбардировщики, истребители, самолеты-заправщики и спасательные воздушные суда.
Как отметил Трамп, столь масштабное привлечение авиации во многом носило отвлекающий характер.
"Мы перебрасывали все эти силы, и во многом это было прикрытием", - заявил он.
Операция стала одной из самых сложных в истории американских вооружённых сил. По данным СМИ, спасение проходило в течение почти двух суток в условиях преследования со стороны иранских сил, а сам пилот находился на враждебной территории после катапультирования.
В итоге американским военным удалось успешно эвакуировать члена экипажа, несмотря на высокие риски и масштабное противодействие.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре