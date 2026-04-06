https://news.day.az/sport/1826303.html "Барселона" может продать защитника при выгодном предложении Защитник футбольного клуба "Барселона" Алехандро Бальде оказался в центре трансферных слухов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил инсайдера Фабрицио Романо. Каталонский клуб не планирует активно продавать 22-летнего футболиста, однако готов рассмотреть выгодные предложения по игроку.
"Барселона" может продать защитника при выгодном предложении
Защитник футбольного клуба "Барселона" Алехандро Бальде оказался в центре трансферных слухов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил инсайдера Фабрицио Романо.
Каталонский клуб не планирует активно продавать 22-летнего футболиста, однако готов рассмотреть выгодные предложения по игроку.
Отмечается, что "Барселона" не ищет покупателя, но при получении серьезного предложения может пойти на сделку. По данным Transfermarkt, стоимость Бальде оценивается в 55 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ламин Ямаль призвал руководство клуба сохранить Бальде в составе.
