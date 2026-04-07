Нетаньяху сообщил о телефонном звонке с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 5 апреля провел телефонный разговор с президентом США Трампом.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в X.

Он выразил признательность за героическую операцию по освобождению члена американского экипажа, а Трамп поблагодарил Израиль за участие в миссии.

Нетаньяху отметил, что США видят в Израиле стойкого и решительного союзника. Он сообщил о недавних ударах по Ирану, включая уничтожение крупного нефтехимического завода, подчеркнув, что "Иран уже не тот Иран, а Израиль сильнее, чем когда-либо". По его словам, ключ к успеху - вера и сила, которых у Израиля в избытке.