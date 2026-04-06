Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" В матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Карабах" разгромил "Карван-Евлах". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб уже в первом тайме обеспечил себе крупное преимущество. Счет на 23-й минуте открыл Андраде, а затем Камило Дуран удвоил результат.
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" разгромил "Карван-Евлах"
В матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Карабах" разгромил "Карван-Евлах".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб уже в первом тайме обеспечил себе крупное преимущество. Счет на 23-й минуте открыл Андраде, а затем Камило Дуран удвоил результат. После этого Болт сделал счет 3:0, Зубир довел его до 4:0, а Дуран оформил дубль и забил пятый мяч.
Во втором тайме разгром продолжился. Камило Дуран оформил хет-трик, забив шестой гол на 48-й минуте, а на 64-й минуте Андраде оформил дубль и установил окончательный счет - 7:0.
Отметим, что перед финальным свистком был отменен восьмой гол, который мог забить Муса Гурбанлы.
