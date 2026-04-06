В Баку отметили юбилейную дату со дня рождения композитора Огтая Раджабова

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся показ спектакля "Алигулу сегодня женится" (Əliqulu bu gün evlənir), посвященного 85-летию со дня рождения выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств Огтая Раджабова (1941-2022), сообщает Day.Az.

Постановка, которую также посмотрели члены семьи композитора, была встречена зрителями продолжительными аплодисментами. Народный артист, профессор Ильхам Намиг Кямал и заслуженный артист Акбер Ализаде выступили перед публикой, рассказав о жизненном и творческом пути мастера, а также о его неоценимом вкладе в развитие национальной музыкальной культуры. Они с глубоким уважением почтили светлую память композитора.

Ильхам Намиг Кямал с благодарностью отметил: "Я горжусь тем, что являюсь режиссёром-постановщиком двух из трёх спектаклей, созданных в Академическом музыкальном театре на музыку Огтая Раджабова - "Əlin cibində olsun" и "Şeytanın yubileyi" по произведениям Агшина Бабаева, а также "Алигулу сегодня женится" по пьесе Сабита Рахмана. Для меня большая честь, что довелось работать с этой выдающейся личностью".

Отметим, что дирижёром-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстером - заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстером-постановщиком - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, художником-постановщиком - заслуженный художник Набат Самедова, художником по костюмам - Нубар Гусейнова, концертмейстером - Фидан Алиева.

В постановке приняли участие: народный артист Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Акбер Ализаде, Играр Саламов, лауреат президентской премии Самедзаде Хасиев, а также актёры Земфира Абдулсамедова, Расмия Нурмамедова, Гюльчохра Абдуллаева, Алимамед Новрузов, Гюльнара Азизова, Руслан Мурсалов, Бёюкханым Мамедова, Мехрибан Раджабова, Азизаханым Кязымова, артисты хора и балета.