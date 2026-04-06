как армянские офицеры запомнились на учениях в Осиповичах

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об интересном эпизоде, случившемся на учениях ОДКБ в Беларуси.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и блогер Борис Рожин в Telegram поделился воспоминаниями о том, как Армения направила на учения ОДКБ в Осиповичи (Беларусь) всего двух офицеров и одного сержанта.

По словам Рожина, армянские представители занимались исключительно "важным делом" - лепили макет Арарата из придорожной грязи прямо у входа в палатку. Похоже, без этой кучи грязи под сапогами боевой дух делегации отказывался подниматься выше уровня колен.

Но настоящий мастер-класс начался позже, во время неформальной части маневров. Когда запасы общего алкоголя подошли к критической отметке "дно", армянские коллеги проявили чудеса оперативной смекалки.

Они заявили, что у них в закромах припрятан "тот самый" коньяк, и с решимостью обреченных они ушли в ночь за подкреплением. Но больше их никто не видел.

Растворились в пространстве....