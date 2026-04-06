"Сабах" U14 выиграл турнир в Анталье

Футбольная команда "Сабах" среди игроков до 14 лет стала победителем международного турнира Antalya City Friendship Cup в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Сабах", gодопечные главного тренера Насира Насирли уверенно преодолели групповой этап, обыграв турецкие команды "Манавгат" (4:0), TSI Academy (7:1) и "Гезтепе" (6:1).

В полуфинале азербайджанские футболисты разгромили представителя страны-хозяйки "Карделенспор" со счетом 5:1 и вышли в финал. В решающем матче "Сабах" встретился с соотечественниками из Young Pro и одержал победу со счетом 3:0.

Таким образом, команда из Азербайджана завершила турнир без поражений, забив 25 голов и пропустив лишь 3.