https://news.day.az/world/1826227.html Трамп пообещал не нападать на Канаду Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат. Как передает Day.Az, его слова приводит британская газета Daily Mail. "Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с "О, Канада". C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!" - сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, пока главой Канады, хотя и номинально, остается король Великобритании Карлу III, он не планирует посягать на его власть в этой стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре