Трамп пообещал не нападать на Канаду

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат. Как передает Day.Az, его слова приводит британская газета Daily Mail.

"Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с "О, Канада". <...> C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!" - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, пока главой Канады, хотя и номинально, остается король Великобритании Карлу III, он не планирует посягать на его власть в этой стране.