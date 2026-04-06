Сильные дожди размыли часть дороги в Гусарском районе - ВИДЕО
В Гусарском районе на примерно 14-м километре автомобильной дороги Хазра-Судур в результате интенсивных дождей селевые потоки размыли часть дороги, приведя ее в непригодное состояние.
Об этом сообщили Day.Az в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Отмечается, что сразу после происшествия сотрудники агентства были оперативно направлены на место, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности, движение транспорта на участке взято под контроль.
В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий селя. Ситуация находится под контролем.
