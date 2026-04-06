Первая леди Мехрибан Алиева посетила в Тбилиси Национальный музей Грузии

6 апреля Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Тбилиси Национальный музей Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Национальном музее Грузии представлены экспонаты, относящиеся к различным периодам истории страны.

Музейная экспозиция "Каменный век в Грузии" представляет важнейшее археологическое наследие, обнаруженное в стране. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 500 памятников Каменного века. Особое место в экспозиции занимают находки, обнаруженные в Дманиси (регион Квемо-Картли). Здесь представлены человеческие останки и орудия труда, датируемые примерно 1,8 млн лет назад. В экспозиции "Археологические сокровища" демонстрируются найденные в Грузии уникальные ювелирные изделия, относящиеся к периоду от III тысячелетия до н.э. до IV века н.э.

После ознакомления с экспозициями от имени Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Национальному музею Грузии была передана в дар коллекция под названием "Новый взгляд на культурное наследие", состоящая из пяти редких ковров производства "Азерхалча". Коллекция представляет собой современную интерпретацию древних образцов ковров. В коллекцию входят ковер "Нахчыван", представляющий синтез классических элементов, особенно мотивов "Хатаи" и "Челеби" в современной композиции, ковер "Ачма-юмма", переработанный с использованием богатых орнаментов карабахской ковровой школы, напоминающий о гармонии вселенной ковер "Карабах" с ритмичными и повторяющимися элементами, композиция "Бенди-Руми" и "Охота", являющийся современным выражением восточных традиций в искусстве, ковер "Пазырык" - современная интерпретация старейшего в мире ворсового ковра с 2500-летней историей.

Руководство музея выразило признательность Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой за подарки.