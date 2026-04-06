Часть автодороги Баку-Губа оказалась затоплена селевыми водами.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В результате интенсивных осадков на территории Сиязанского и Шабранского районов, особенно в горных районах, сформировались мощные селевые потоки. Эти потоки стремительно направились в сторону равнин и далее - к Каспийскому морю.

Отмечается, что водопропускные трубы и переходные сооружения, расположенные на автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, не смогли справиться с таким объемом и интенсивностью селевых вод, в результате чего вода вышла на проезжую часть. Вследствие этого возникли затруднения в движении транспорта.

Сообщается, что в настоящее время принимаются оперативные меры по устранению последствий. На место привлечены сотрудники агентства и специальная техника. С их помощью ведутся работы по отводу скопившейся воды с проезжей части, направлению потока и восстановлению безопасности дорожной инфраструктуры.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при движении в данном направлении и по возможности использовать альтернативные маршруты.