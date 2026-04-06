Названа дата запуска рейсов между Баку и Белградом

С мая 2026 года рейсы между Баку и Белградом будут выполняться два раза в неделю в соответствии с обновленным расписанием Air Serbia.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZAL, в рамках соглашения о код-шеринговом партнерстве между Azerbaijan Airlines (AZAL) и с национальным авиаперевозчиком Сербии - Air Serbia AZAL разместит свой маркетинговый код на рейсах, выполняемых Air Serbia.

Это позволит пассажирам более удобно бронировать билеты, обеспечит комфортные условия для перелетов по маршруту Белград-Баку-Белград, а также расширит возможности для стыковочных рейсов.

Первый рейс в рамках соглашения о код-шеринге запланирован на 3 мая 2026 года.

Ранее мы сообщали, что AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге.