Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ynet", об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удар по объекту, расположенному в районе Асалуе, который обеспечивает 50% нефтехимического экспорта страны.

Кац отметил, что с учетом ударов, нанесенных на прошлой неделе, уничтожено 85% экспортного потенциала нефтехимической продукции Ирана.