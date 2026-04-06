Состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека

6 апреля состоялось совместное заседание в формате видеоконференции комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли объявил о включении в повестку дня заседания шести вопросов. Он заявил, что первый пункт повестки дня - проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О СМИ" (второе чтение) - будет обсуждаться комитетами совместно, и подчеркнул важность изменений, предложенных в документе. Он отметил, что проект закона призван предотвратить злоупотребление технологиями искусственного интеллекта и защитить права и свободы, честь и достоинство личности.

Затем Кямал Джафаров, член комитета по правовой политике и государственному строительству, предоставил информацию о сути проекта. Было отмечено, что документ направлен на формирование правовой базы в вопросах создания и распространения фото-, видео- и аудиоматериалов, не отражающих реальность, с использованием технологий искусственного интеллекта. Таким образом, закон предусматривает создание соответствующих механизмов правовой ответственности. Было отмечено, что согласно двум новым статьям, добавленным в Уголовный кодекс, создание и распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность, с использованием технологий искусственного интеллекта без согласия лица, а также создание и распространение материалов порнографического или сексуального содержания, предусматривают уголовную ответственность. Кроме того, в Уголовно-процессуальный кодекс внесены соответствующие изменения и установлены процессуальные нормы уголовного преследования. Одновременно внесены поправки в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О средствах массовой информации", устанавливающие дополнительные правовые требования и ограничения на распространение материалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Далее председатель комитета по правам человека Захид Орудж рассказал о географии атак с использованием искусственного интеллекта против нашей страны. Он отметил, что искусственный интеллект представляет ряд угроз национальной безопасности, и подчеркнул важность сотрудничества с другими странами в рамках соответствующих типовых законов для получения международной поддержки по этому вопросу.

В ходе обсуждения вопроса заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Гудрат Гасангулиев, депутаты парламента Танзиля Рустамханлы, Эльчин Мирзабейли, Мушфиг Мамедли, Азай Гулиев, Хикмет Мамедов, Эльман Насиров, Рази Нуруллаев и руководитель департамента государственного строительства, административного и военного законодательства аппарата парламента Гаджи Миргашим Сеид рассказали о важности изменений, предусмотренных в проекте закона, и высказали ряд замечаний и предложений. Представители Национального центра кибербезопасности Орхан Абдулкеримли, Джалал Расулзаде и Эльвин Баладжанов, принявшие участие в мероприятии, прокомментировали идеи, высказанные в ходе дискуссий, и ответили на вопросы депутатов.

Затем на заседании был представлен проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики во втором чтении. Основная цель предложенных в проекте поправок - совершенствование механизма ответственности за использование государственных средств, индивидуализация санкций и уточнение правового регулирования. Согласно предложенной поправке, расширяется сфера действия статьи с охватом также средств юридических лиц, находящихся в государственной собственности.

На совещании также был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики во втором чтении. В соответствии с проектом, информационная система "ICMAL" реорганизуется в подсистему "Центральная автоматизированная панель по административным штрафам", то есть подсистему "ICMAL", в рамках информационной системы "Цифровые государственные финансы", и, соответственно, вносятся поправки в соответствующие статьи Кодекса. Кроме того, статьи "Непредоставление информации о выявлении признаков насильственных действий у ребенка", "Непредотвращение постоянного давления и агрессивного поведения в отношении детей, а также детей друг к другу" и "Применение телесных наказаний в отношении ребенка", которые предполагается добавить в Кодекс, устанавливают вопросы административной ответственности, связанные с применением Закона "О правах ребенка". Согласно еще одной поправке к Кодексу, в список субъектов, несущих ответственность за нарушения финансовых норм в финансово-экономической деятельности, добавляются государственные юридические лица, и во всех случаях штраф будет установлен в размере ста процентов от средств, являвшихся непосредственным объектом административного правонарушения.

Далее в ходе видеоконференции был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О борьбе с терроризмом" (первое чтение). Согласно проекту, в Уголовный кодекс добавлена ​​новая статья 214-4, устанавливающая уголовную ответственность за создание, руководство или участие в деятельности террористической организации. Одновременно с этим переформулирована статья 282 Уголовного кодекса. Так, в статью 282.1 добавлены новые объекты, такие как цель ослабления научно-технического потенциала, а также нарушение нормального функционирования критической информационной инфраструктуры, энергетических, транспортных и телекоммуникационных сетей. Также к методам совершения саботажа относится использование практических технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения. Статья 282.2 предусматривает ряд новых отягчающих обстоятельств. Согласно примечанию к статье, лицо, участвовавшее в подготовке провокации, освобождается от уголовной ответственности, если оно содействует предотвращению такого деяния, своевременно уведомив об этом власти или иным образом, и если его действия не представляют собой иного преступления.

На совещании также обсуждался проект закона (первое чтение) о внесении изменений в Закон "О дорожном движении". В документе понятие "оперативные транспортные средства" закрепляется в новой редакции. Поправка предусматривает, что транспортные средства, принадлежащие органам прокуратуры и оснащенные криминалистическим оборудованием, предназначенные для проведения срочных процессуальных действий на месте преступления, доставки дежурных сотрудников на место преступления или проведения срочных оперативно-розыскных мероприятий, имеют тот же правовой статус, что и другие оперативные службы.

В завершение заседания был рассмотрен проект закона об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений". Было отмечено, что главной целью подписания Соглашения является повышение безопасности автомобильных перевозок между двумя государствами, улучшение дорожного движения и обеспечение взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Все законопроекты, включенные в повестку дня онлайн-заседания, были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Эльшан Мусаев, заместитель председателя комитета по правам человека Арзухан Ализаде, депутаты парламента Амина Агазаде, Сабир Гаджиев, Фазаил Ибрагимли, Мубариз Гурбанлы, Бахруз Магеррамов, Низами Сафаров, Азер Аллахверанов, Турал Гянджалиев, Нагиф Гамзаев, Имамверди Исмаилов, Мирджалил Гасымлы, Севиль Микаилова, Вугар Рагимзаде, Сайяд Аран, заместитель руководителя аппарата парламента Яшар Амашов и другие официальные лица.