Иран отверг предложение США о прекращении огня Иран отверг предложение американской стороны о 45-дневном прекращении огня, настаивая на необходимости прекращения войны с учетом интересов Тегерана. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
После двух недель обсуждений на высшем уровне Иран направил Пакистану ответ на предложение США о прекращении войны.
Иранское информагентство IRNA сообщает, что в документе из 10 пунктов Тегеран отверг перемирие и подчеркнул необходимость постоянного прекращения конфликта с учетом интересов Ирана.
В числе требований - прекращение конфликтов в регионе, безопасный проход через Ормузский пролив, восстановление и снятие санкций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре