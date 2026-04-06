Иран отверг предложение США о прекращении огня

После двух недель обсуждений на высшем уровне Иран направил Пакистану ответ на предложение США о прекращении войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает IRNA.

Иранское информагентство IRNA сообщает, что в документе из 10 пунктов Тегеран отверг перемирие и подчеркнул необходимость постоянного прекращения конфликта с учетом интересов Ирана.

В числе требований - прекращение конфликтов в регионе, безопасный проход через Ормузский пролив, восстановление и снятие санкций.